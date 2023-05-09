Некоторые эксперты считают, что применение аэростатов в зоне специальной военной операции на Украине может иметь успех. По их мнению, использование дирижаблей и военных аэростатов с оборудованными на их борту системами РЭБ способны серьезно повлиять на ход спецоперации.

Исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин рассказал журналистам, что подобного рода летательные аппараты способны длительный период пребывать на заданной высоте в конкретном районе в беспилотном режиме.

По его словам, таким образом, российские военнослужащие смогут держать под контролем небо и обеспечивать защиту от вражеских беспилотников. Также аэростаты способны раздавать интернет-связь, развернув локальную Сеть.

По сравнению с самолетами у дирижаблей и аэростатов есть ряд преимуществ. Такие летательные аппараты имеют большой летный ресурс, их вес легче воздуха. Они наполняются легким газом, благодаря чему устремляются вверх. А если аэростат будет оснащен силовым двигателем, то он превращается в дирижабль.