В 13:40 по местному времени украинские националисты выпустили из РСЗО 20 ракет по населенному пункту Пантелеймоновка. Об этом сообщили в СЦКК, Совместном центре контроля и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины.

Информации о типе РСЗО, которые применили ВСУ для обстрела Пантелеймоновки, нет. Нет пока и данных о пострадавших и жертвах.

В то же время Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск, которые выпустили пять снарядов калибра 155 мм. О пострадавших в результате этого обстрела также пока не сообщается.

Пантелеймоновка расположена к северо-востоку от Донецка, примерно на половине пути от административного центра Донецкой народной республики до Горловки.