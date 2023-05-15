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В течение последнего месяца Вооруженные Силы Российской Федерации демонстрируют прогресс в своем наступлении на направлении Александро-Калиновского, сообщает обозреватель Константин Ольшанский в публикации для «Свободной Прессы».

Отмечается, что в зоне специальной операции пять оперативных группировок Вооруженных Сил России выполняют боевые задачи, продвигаясь по десяти тактическим направлениям. Александро-Калиновское направление относится к Донецкой Народной Республике, и здесь сосредоточено наибольшее количество войск. Группировка войск «Юг» начала наступление на данном направлении в середине прошлого месяца.

В ходе операции задействована армейская авиация и комплексы «Торнадо-С». На Александро-Калиновском направлении действуют также боевики из батальонов «Азoв»* и «Айдaр»*. По имеющейся информации, боевики первого батальона захватили поселок Клебан-Бык. Они используют школу в этом районе в качестве опорного пункта и разместили тяжелое вооружение и ракетно-артиллерийскую систему во дворе этого учебного заведения.

* запрещенные в России террористические организации.

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