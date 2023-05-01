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По сообщению портала «Русская весна», зенитчики армии РФ днем 1 мая сбили штурмовик украинский Су-25 при попытке атаковать российские Вооруженные силы у Херсона.

Два штурмовика ВСУ летели в направлении островов на Днепре со стороны Кизомыса, когда один из них был поражен зенитной ракетой, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате этого инцидента второй самолет ушел от российских позиций.

Источник отмечает, что это уже второй штурмовик ВС Украины, сбитый российскими зенитчиками за шесть дней у островов на Днепре у Херсона.

Ранее также была информация, что зенитчики российских ВС сбили украинский Су-25 в небе под Херсоном, а 26 апреля была ликвидирована радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-3 ВСУ.

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