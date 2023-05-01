ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Комерсантъ» опубликовало материал, в котором говорится о том, на что обращает внимание военная авиация во время нанесения ударов по противнику. Обозреватель издания отмечает, что главная цель – нанести удары по болевым точкам. Подобная тактика использовалась даже во времена ВОВ.

Если вспомнить времена ВОВ, то стоит отметить, что как советское, так и немецкое командование всеми силами старались выяснить планы противника по поводу наступления и нанести упреждающие удары. При этом каждая из сторон старалась запутать врага относительно своих намерений.

Очень важную роль в сражениях играли системы ПВО. Причем Сталин лично вел беседы с генералом Журавлевым касаемо систем противовоздушной обороны, когда стало известно, что фашистская Германия готовится атаковать Советский Союз. Так в июне 1943 года фашистская авиация произвела атаку городов Горький и Саратов и два массированных налета на город Ярославль. Отражение налетов немецких бомбардировщиков на Ярославль продемонстрировало, что даже наличие малого количества систем ПВО, но грамотное их использование и боевая готовность собственных войск способны обеспечить надежную защиту критически важных объектов.

Вам может понравиться

Американцы высмеяли перевоплощение президента Байдена в Темного Брэндона

Пользователи социальной сети Twitter выразили недовольство перевоплощением президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Темного Брэндона, что вызвало волну критики, пишет РИА Новости. Ранее Илон Маск опубликовал на своей странице

ЧВК «Вагнер» заняли воинскую часть на западе Артемовска

Последние опорные пункты в западной части Артемовска (украинское название Бахмут) один за одним переходят под контроль российских штурмовых подразделений. Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили территорию воинской части, расположенную на западных окраинах

ТСН: в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях раздаются взрывы

Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве. Жители этих районов рассказали о громких звуках. Также было упомянуто о воздушной