Издание «Комерсантъ» опубликовало материал, в котором говорится о том, на что обращает внимание военная авиация во время нанесения ударов по противнику. Обозреватель издания отмечает, что главная цель – нанести удары по болевым точкам. Подобная тактика использовалась даже во времена ВОВ.

Если вспомнить времена ВОВ, то стоит отметить, что как советское, так и немецкое командование всеми силами старались выяснить планы противника по поводу наступления и нанести упреждающие удары. При этом каждая из сторон старалась запутать врага относительно своих намерений.

Очень важную роль в сражениях играли системы ПВО. Причем Сталин лично вел беседы с генералом Журавлевым касаемо систем противовоздушной обороны, когда стало известно, что фашистская Германия готовится атаковать Советский Союз. Так в июне 1943 года фашистская авиация произвела атаку городов Горький и Саратов и два массированных налета на город Ярославль. Отражение налетов немецких бомбардировщиков на Ярославль продемонстрировало, что даже наличие малого количества систем ПВО, но грамотное их использование и боевая готовность собственных войск способны обеспечить надежную защиту критически важных объектов.