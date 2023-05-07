Широко анонсированное предстоящее контрнаступление ВСУ уже неоднократно переносилось. В масс-медиа эта тема уже стала настолько «заезженной», что практически не воспринимается. Однако ожидание активных наступательных действий с украинской стороны тревожит российских военнослужащих.

По словам военного корреспондента RT Станислава Обищенко, командование ВСУ специально оттягивает контрнаступление и тиражирует в СМИ возможные варианты направления контратаки. Но, по его мнению, все же самыми вероятными направлениями основного контрудара со стороны ВСУ является Запорожское и Ореховское.

Еще один военкор Александр Коц уверен, что украинское командование четко следует по своему плану реализации контрнаступления. Они будут стараться выбить российскую логистику, чтобы оставить тыловые базы без снабжения боеприпасами и ГСМ. В итоге украинское командование очень надеется, что российские войска будут вынуждены отступить на вторую и даже третью линию обороны.

Однако российское командование не сидит «сложа руки», ВС РФ активно атакуют тыловые объекты противника, склады с боекомплектами и ГСМ, наносятся массированные удары по пунктам управления и местам дислокации личного состава и техники ВСУ.