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В телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что согласно данным из нескольких украинских источников предполагаемое наступление Вооруженных сил Украины 9 мая может быть отложено на более поздний срок.

Канал цитирует слова военных корреспондентов, которые указывают на различные сообщения о том, что украинские Вооруженные силы, якобы, не пойдут в наступление сегодня.

При этом канал отмечает, что пока неизвестно, повлияли ли на это решение массированные авиационные и ракетные удары со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.

В любом случае, наступление неприятеля ожидается всеми со дня на день, а российские подразделения полностью готовы к отражению атаки, подводят итоги военные корреспонденты.

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