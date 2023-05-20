Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в настоящий момент находится в госпитале в Днепропетровской области. Он в критическом состоянии, в медучреждение привлекли не только украинских, но и западных врачей, которые борются за жизнь генерала, заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

Он сослался на проверенные источники, но не стал говорить, от кого именно поступила информация.

“По информации от нашего источника в руководстве ВСУ, генерал Залужный жив, но находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале”, – написал военкор в своем телеграм-канале.

Напомним, что Залужного никто не видел на публике с 8 мая. Сейчас по Сети распространяется множество версий его исчезновения. Так, блогер Анатолий Шарий уверен, что главком ВСУ погиб, а киевские власти просто не хотят сообщать об этом.