Загадка с исчезновением главкома ВСУ Валерия Залужного все еще далека от разгадки, пишет портал “Свободная пресса”. Авторы публикации собрали все последние заявления по поводу пропажи генерала из публичного пространства.

Так, глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин высказался в том духе, что в период с 10 по 12 мая главком находился в зоне досягаемости артиллерии “музыкантов”. При этом они открывали по нему огонь, но чем завершились “мероприятия”, установить пока не удается.

Блогер Анатолий Шарий уверен, что Залужный уже покинул этот мир. Он скептически прокомментировал сегодняшнее сообщение о телефонной беседе генерала с руководителем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

“Залужный с того света позвонил генералу Милли и поблагодарил за „Пэтриоты“. Я думаю, операция по подтяжке или что-то в этом стиле”, – заявил Шарий.

Также замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Залужный может быть ранен. Напомним, что после исчезновения главкома Минобороны Украины запретило высокопоставленным офицерам выезжать в зону боевых действий.