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Казаки из отряда «Сибирь» вели бой с украинскими боевиками в течение 12 часов, сдерживая продвижение противника на флангах Бахмута (Артемовск) и не позволили штурмовикам ВС Украины занять выгодные позиции. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает военкор Евгений Лисицын.

По словам исполняющего обязанности командира казачьего отряда «Сибирь» с позывным «Есаул», они вели бой с противником на Соледарском направлении. Штурмовые подразделения ВС Украины попытались прорвать оборону российских сил, чтобы занять выгодную высоту для дальнейшего наступления.

Однако благодаря военной смекалке командира и отваге казаков отряда «Сибирь» им удалось занять господствующую высоту в тылу противника. Во время боя командир батальона получил три ранения, но до последнего продолжал сражаться. В результате противник отступил в тыл, а казакам удалось продвинуться вперед более чем на 600 метров и занять более выгодные рубежи обороны, резюмировал военкор.

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