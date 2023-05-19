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Российские ВС изменили тактику ударов по ВСУ и все чаще задействуют корректируемые снаряды, высокоточные ракеты и планирующие авиабомбы. Военный корреспондент Андрей Коц рассказал порталу Ura.ru, что такой подход приносит хорошие результаты, так как позволяет уничтожать пункты дислокации личного состава ВСУ и крупные склады с боеприпасами.

Точный удар по Хмельницкому, где после вторичной детонации прогремел мощнейший взрыв, сопровождающийся «грибом» из огня и дыма, атака на Тернополь и Львов, атаки на военные объекты в других регионах стали очень точными и позволяют уничтожать крупные склады, лишая украинскую армию боеприпасов, оружия, техники и живой силы.

В ночь на 19 мая ВС РФ снова нанесли удары по Западной Украине, а также по Житомирской, Черниговской, Винницкой, и Полтавской областях. Мощный взрыв прогремел и в Кривом Роге, что подтвердил мэр Александр Вилкул.

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