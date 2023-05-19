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Западная Украина снова попала под удар. Украинские медиаресурсы сообщают о мощных взрывах в Ровенской и Львовской областях, а также на Волыни. Везде отметились дроны-камикадзе «Герань», которые довольно редко залетают в западные регионы.

Воздушная тревога в ночь на 19 мая была объявлена по всей территории Украины. Уже зафиксированы удары по Черниговской, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областям. Мэр Кривого Рога, что в днепропетровском регионе, также сообщил о взрывах в городе. По словам Александра Вилкула, есть прилеты. Но подробностей он не сообщает.

Добрались «Герани» и до Львовской области, причем там взрывы звучат прямо сейчас, уже во второй раз за ночь. В Сети очевидцы публикуют фото и видео, но идентифицировать объекты, по которым наносятся удары, не представляется возможным.

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