В ночь на 1 мая Воздушно-космические силы России нанесли массированный ракетный удар по важным тыловым объектам вооруженных сил Украины. В результате ракетного удара был уничтожен важнейший транспортный узел вместе со складом боеприпасов, снабжающий группировку ВСУ на Донецком направлении.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил важность ночной ракетной атаки ВКС России. По его словам, ракетные удары поразили тыловые объекты ВСУ, расположенные в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. Очевидцы сообщают, что массированному ракетному обстрелу территории Украины предшествовал удар беспилотниками-камикадзе «Герань-2».

Наиболее важный объект ВСУ был уничтожен в Павлограде, расположенном на территории Днепропетровской области. Данный населенный пункт является важным логистическим центром для ВСУ. Через Павлоград проходит железная дорога на Авдеевку и автомобильные трассы на Запорожье, Покровск, Курахово, Марьинку, Славянск и Краматорск.

Ракетный удар был нанесен по территории Павлоградского химического завода, железнодорожному узлу и позициям дивизиона С-300ПС ВСУ, который должен был прикрывать его от атаки с воздуха. По словам эксперта, на железнодорожной станции был уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ, которые должны были отправиться на фронт для поддержки контрнаступления.