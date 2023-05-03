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Киев разочарован тем, что в прессе были раскрыты детали будущего визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии. Поездка украинского лидера может быть отменена. Такая информация появилась в немецком новостном портале T-online. Издание сослалось на информацию, переданную от околоправительственных украинских источников.

На Банковой очень обеспокоены тем фактом, что в немецкие СМИ просочилась конфиденциальная информация, которая после была обнародована. И теперь предстоящий визит Зеленского в Берлин находится под угрозой срыва.

Ранее ряд немецких изданий сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Берлин 13 мая по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Затем он должен будет направиться в Аахен для получения премии Карла Великого. СМИ также упомянули такие подробности, как обеспечение безопасности украинского лидера на будущей встрече, использование собак для поиска взрывчатки и заселение Зеленского в отеле «Ритц-Карлтон».

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