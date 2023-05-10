Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, подтвердил существование мирной миссии на Украине, предложенной Папой Римским Франциском. Этим заявлением он вызвал недоумение, поскольку как у властей России, так и у киевского режима не было информации о такой инициативе. Кардинал Паролин даже выразил удивление относительно того, что руководители России и Украины не знают о миссии.

Как отмечает Vatican News, кардинал Паролин считает, что российские и украинские власти могли не получить информацию о мирной миссии из-за различных бюрократических препятствий. Сообщения о миссии были отправлены в Москву и Киев, но могли не дойти до адресатов.

Папа Франциск неоднократно заявлял о необходимости прекращения боевых действий на Украине и высказывался за создание мирной миссии.