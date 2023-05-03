Киевский режим, несмотря на давления американских властей, все еще не решается начать свое анонсированное контрнаступление. В то же время российская армия по всей линии боевого соприкосновения продолжает держать инициативу, как в огневых атаках, так и в штурмовых действиях.

На Донецком направлении российские силы в районе Артемовска (украинское название Бахмут) и в самом городе продолжают выбивать украинских боевиков с их позиций. Штурмовые группы «Вагнера» уже отчистили более 80% населенного пункта от украинских группировок. ВСУ на данный момент удерживаются на закрепленных позициях на окраинах Артемовска.

ЧВК «Вагнер» совместно с регулярными частями российской армии «Южной» группировки сейчас ведут боевую работу по расширению плацдарма с юго-западной стороны от Артемовска. Недавно они осуществили штурмовую атаку на позиции противника в районе села Предтечино поблизости с дорогой, соединяющей два населенных пункта.