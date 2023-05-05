Вице-премьер по экономике Запорожской области, Андрей Козенко, рассказал, что правительство региона запланировало переселить около 70 тысяч человек из приграничных районов, чтобы обезопасить их от обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

По словам Козенко, первоочередной категорией для переселения являются дети и семьи с детьми. Уже началась эвакуация мирного населения в Пологовском районе, они перевозятся в город Бердянск.

Пока перевезли около 500 мирных жителей, и власти организовали точки сбора и контролируют процесс. Козенко подчеркнул, что переселение происходит строго на добровольной основе. Причиной такого решения стали частые обстрелы со стороны ВСУ, из-за чего в ряде населенных пунктов Запорожской области власти были вынуждены приостановить учебный процесс.