Утром 9 мая в столице Украины вновь была объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремела серия мощных взрывов. Соответствующая информация появилась в украинских Телеграм-каналах.

Согласно имеющейся информации, первый взрыв случился в 4:00. Об этом написали местные жители в социальных сетях. Второй взрыв произошел в районе 5:22 утра. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Телеграм-канале, что данный взрыв был очень мощным. В каких районах украинской столицы произошли взрывы, не сообщается. Также нет информации о возможных разрушениях и пострадавших. Отмечается, что 9 мая была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая по объектам украинской армии, расположенным в Харьковской, Днепропетровской и части Запорожской области, подконтрольной подразделениям ВСУ, был нанесен массированный удар, предположительно, российскими ракетами «Искандер».