ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению Acoustical Society of America, запущенные в стратосферу Земли воздушные шары на солнечных батареях выявили шумы загадочного происхождения. Эти звуки повторялись несколько раз в течение часа, однако эксперты не могут объяснить их природу.

Многие звуки, которые присутствуют в стратосфере, являются отражением земных шумов, таких как извержения вулканов, грозы, океанские волны и т. д. Однако исследователи обнаружили низкочастотный повторяющийся грохот в данных, источник которого не удалось идентифицировать.

Ученые выдвинули несколько теорий, которые могут объяснить это явление. Одна из них предполагает, что это может быть ранее неизвестная форма атмосферной турбулентности, а другая связывает его с искаженным эхом. Дальнейшие исследования позволят уточнить источник этих звуков.

Вам может понравиться

Российские ученые создали искусственную роговицу глаза

Российским ученым удалось совершить прорыв в современной офтальмологии. Они смогли разработать искусственную роговицу глаза. Отмечается, что технологию будут применять с целью восстановления зрения у животных, получивших глазные травмы. В ближайшее

Ученые выяснили, мыло с каким ароматом способно эффективно отпугивать комаров от человека

Группа специалистов в области биохимии из США провела исследование с целью выявить вещества, содержащиеся в составе ароматического мыла, которые отпугивают или притягивают комаров к человеческому телу. Результаты исследовательской работы были

Борщевик Сосновского будет использоваться для создания стройматериалов в Подмосковье

В Подмосковье начнут использовать новую технологию в строительстве. Из сорняка под названием борщевик Сосновского будут изготавливаться строительные материалы. Специалисты отмечают, что ранее считавшийся сорняком борщевик, оказывается, обладает массой полезных свойств.