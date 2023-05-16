Согласно сообщению Acoustical Society of America, запущенные в стратосферу Земли воздушные шары на солнечных батареях выявили шумы загадочного происхождения. Эти звуки повторялись несколько раз в течение часа, однако эксперты не могут объяснить их природу.

Многие звуки, которые присутствуют в стратосфере, являются отражением земных шумов, таких как извержения вулканов, грозы, океанские волны и т. д. Однако исследователи обнаружили низкочастотный повторяющийся грохот в данных, источник которого не удалось идентифицировать.

Ученые выдвинули несколько теорий, которые могут объяснить это явление. Одна из них предполагает, что это может быть ранее неизвестная форма атмосферной турбулентности, а другая связывает его с искаженным эхом. Дальнейшие исследования позволят уточнить источник этих звуков.