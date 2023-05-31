Вооруженными силами России в ночь на 30 мая был поражен стратегический объект ВСУ, размещенный на Рыбальском острове в черте Киева. Отмечается, что там находилась ставка ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

По версии публициста Юлии Витязевой, ВКС РФ нанесли удар по центру управления ВСУ на Рыбальском острове в Киеве. По имеющейся информации, там находились не только украинские военные, но и британские и американские кураторы. Отмечается, что они спустились в убежище под зданием. Однако российская ракета, имеющая проникающую боевую часть, пробила бункер насквозь.

Как минимум, 20 иностранных американских и британских военных, а также более 100 украинских офицеров оказались в ловушке под землей. Сообщается, что из Киева в тот же день в срочном порядке вылетели два вертолета в Польшу.

Экс-депутат ВР Украины Илья Кива прокомментировал ситуацию в своем ТГ. Он написал, что даже если Кирилл Буданов и остался в живых, то «лед тронулся… Наконец-то террористов начали тревожить адресно».