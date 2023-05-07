В зоне проведения специальной военной операции были замечены российские танки Т-72Б3 со специальной решеткой, установленной для защиты башни. Примечательным является тот факт, что на решетке были установлены блоки динамической защиты «Контакт-1».

Танк, оснащенный новым видом защиты от противотанковых комплексов, дронов камикадзе и сбрасываемых боеприпасов сверху, был показан в одном из репортажей Министерства обороны России с фронта. Так называемый «скворечник» или «козырек» начал появляться на российских танках сразу после начала боевых действий в зоне СВО. Поскольку современные противотанковые комплексы обладают мощными зарядами, способными в значительной степени повредить броню танка.

При этом использование динамической защиты «Контакт-1» призвано в разы улучшить защиту танка от ударов ракетами и дронами сверху, чем простая металлическая решетка. Такое мнение выразил редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.