На Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры уничтожения мобильной радиолокационной станции вооруженных сил Украины, предназначенной для ведения контрбатарейной борьбы, российскими бойцами.

Военнослужащие 110-й бригады российской армии из состава 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили мобильную радиолокационную станцию противника, закрепленную на балконе многоэтажного дома в населенном пункте Красногоровка. После чего мобильная РЛС ВС Украины была уничтожена точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Напомним, что на Донецком направлении ситуация для подразделений вооруженных сил Украины складывается критическая. На отдельных участках фронта, по словам бывшего подполковника НМ ЛНР Марочко, потери живой силы и военной техники противника только за прошлую неделю выросли в два раза.