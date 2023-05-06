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Подразделения вооруженных сил Украины продолжают удерживать под своим контролем район многоэтажной застройки, расположенный на западных окраинах Артемовска (украинское название Бахмут). В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры, снятые уличным патрулем боевиков ВСУ в Артемовске.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские боевики передвигаются между поврежденными в результате постоянных артиллерийских обстрелов многоквартирными домами. При этом один из украинских солдат предлагает всем желающим посетить Артемовск, чтобы лично поучаствовать в «горячих» событиях.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский заявил, что в населенном пункте Артемовск складывается очень непростая ситуация для украинских подразделений, поскольку штурмовые группы ЧВК «Вагнер» вместе с бойцами ВДВ ВС России постоянно атакуют опорные пункты ВС Украины. При этом Сырский также добавил, что подразделения украинской армии пытаются контратаковать на определенных направлениях в Артемовске.

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