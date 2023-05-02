Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская артиллерия держит под огневым контролем все пути снабжения гарнизона вооруженных сил Украины в Бахмуте (ранее Артемовск). В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали несколько коротких видеороликов, снятых бойцами ВСУ, на которых видна уничтоженная военная техника артиллерийским огнем.

На одном из опубликованных роликов можно увидеть танк вооруженных сил Украины, догорающий после прилета у обочины. Украинский боец, который едет по трассе на автомобиле, успел снять еще несколько уничтоженных бронетранспортёров ВСУ.

На другом видео можно увидеть подбитый голландский бронетранспортер YPR-765, стоящий у обочины автомобильной дороги. Судя по обилию уничтоженной военной техники, можно сделать вывод, что при попытке переброски новых резервов часть из них уничтожается, так и не успев добраться до позиций на передовой.

Напомним, что по предварительным данным в окрестностях Бахмута артиллерийским огнем подразделений ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль ВСУ, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ.

Вам может понравиться

Минобороны РФ назвало цель ночного удара по Украине

Министерство обороны России подтвердило на своих официальных ресурсах, что ночью были нанесены ракетные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Российская сторона использовала высокоточное оружие большой дальности, однако конкретный тип оружия

Боевики ВСУ за сутки выпустили около 100 снарядов по Херсонской области

Согласно источнику в экстренных службах, за последние сутки Вооруженные силы Украины выпустили около ста боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. В результате обстрела со

Onet: обнаруженная в польском лесу ракета могла быть выпущена самолетом ВКС России с территории Белоруссии

По информации польского портала Onet со ссылкой на свой источник в армии, ракета, обнаруженная в лесу в окрестностях Быдгоща в центральной Польше, могла быть запущена военным самолетом Воздушно-космических сил России