Российская артиллерия держит под огневым контролем все пути снабжения гарнизона вооруженных сил Украины в Бахмуте (ранее Артемовск). В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали несколько коротких видеороликов, снятых бойцами ВСУ, на которых видна уничтоженная военная техника артиллерийским огнем.

На одном из опубликованных роликов можно увидеть танк вооруженных сил Украины, догорающий после прилета у обочины. Украинский боец, который едет по трассе на автомобиле, успел снять еще несколько уничтоженных бронетранспортёров ВСУ.

На другом видео можно увидеть подбитый голландский бронетранспортер YPR-765, стоящий у обочины автомобильной дороги. Судя по обилию уничтоженной военной техники, можно сделать вывод, что при попытке переброски новых резервов часть из них уничтожается, так и не успев добраться до позиций на передовой.

Напомним, что по предварительным данным в окрестностях Бахмута артиллерийским огнем подразделений ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль ВСУ, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ.