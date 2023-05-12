ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В интернете появились пресс-изображения нового смартфона Motorola Razr 40 Ultra, который будет складным. Ожидается, что он войдет в новую серию вместе с более младшей моделью Motorola Razr 40, а анонс этих устройств должен состояться уже скоро.

Фотографии были опубликованы известным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks), и судя по ним, новый смартфон действительно будет называться Motorola Razr 40 Ultra.

Устройство будет доступно в корпусе трех цветов: черный, красный и серой. Он получил внешний экран, который, по всей видимости, будет самым большим среди других складных смартфонов.

Пока нет точной информации о размере внешнего дисплея, но по изображениям видно, что он занимает почти всю крышку устройства, и даже модуль камеры со вспышкой размещен внутри. Есть информация, что новый смартфон Motorola Razr 40 Ultra будет работать на платформе Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.

Вам может понравиться

В России создали ткацкие станки для производства деталей беспилотников

Российская компания «Карбонтекс» разработала ткацкие станки с применением 3D-технологии, которые позволяют производить материалы повышенной прочности с разными плетениями карбоновых нитей в трех направлениях и соединять детали под разными углами. Эти

Новая часть игровой франшизы Mortal Kombat получит название Mortal Kombat 1

Инсайдер, известный в Сети своими утечками о новинках игр, с ником billbil-kun, написал в своем Твиттер, что новая часть игры Mortal Kombat выйдет под наименованием Mortal Kombat 1. По информации

Компания Google представила новую нейросеть PaLM 2, которую можно запустить на смартфоне

На конференции разработчиков, которая прошла 10 мая, компания Google проинформировала о выпуске нейросети PaLM 2, разработанной OpenAI. Этот новый продукт станет основой для чат-бота Google Bard. Новая нейросеть PaLM 2