В интернете появились пресс-изображения нового смартфона Motorola Razr 40 Ultra, который будет складным. Ожидается, что он войдет в новую серию вместе с более младшей моделью Motorola Razr 40, а анонс этих устройств должен состояться уже скоро.

Фотографии были опубликованы известным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks), и судя по ним, новый смартфон действительно будет называться Motorola Razr 40 Ultra.

Устройство будет доступно в корпусе трех цветов: черный, красный и серой. Он получил внешний экран, который, по всей видимости, будет самым большим среди других складных смартфонов.

Пока нет точной информации о размере внешнего дисплея, но по изображениям видно, что он занимает почти всю крышку устройства, и даже модуль камеры со вспышкой размещен внутри. Есть информация, что новый смартфон Motorola Razr 40 Ultra будет работать на платформе Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.