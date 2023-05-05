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Видео момента, когда украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации России на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре, опубликовало агентство «Звезда».

В ролике видно, как украинцы ворвались за спину и.о. главы российской делегации Ольги Тимофеевой в ходе ее выступления и начали развешивать свои флаги, оскорблять россиян и даже попытались начать драку. Турецкая сторона предупреждала их и пыталась успокоить, но украинцы продолжали нарушать регламент.

И.о. главы российской делегации Ольга Тимофеева заявила, что площадка ПАЧЭС пребывает в серьезном кризисе и не принимает никаких реальных решений, а только разводит политические дебаты. Цель России состоит в том, чтобы организация совместными силами решала существующие проблемы.

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