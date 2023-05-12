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Российская компания «Карбонтекс» разработала ткацкие станки с применением 3D-технологии, которые позволяют производить материалы повышенной прочности с разными плетениями карбоновых нитей в трех направлениях и соединять детали под разными углами. Эти композитные ткани могут быть использованы в легких беспилотниках, сообщила пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы, ссылаясь на специалистов компании.

Использование 3D-тканей с заранее программируемыми свойствами, такими как цельнотканые объемно-армирующие преформы, имеет большой потенциал в авиации, поскольку позволяет утолщать материал или менять его гибкость и прочность еще на стадии проектирования.

Основой для создания нитей в этом проекте используется стекловолокно и углеволокно. Эти материалы являются особо прочными и легкими. А после пропитки подобные композитные ткани можно применять для замены различных элементов дронов, включая крылья и хвостовое оперение.

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