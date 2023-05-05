В России разработали сервис под названием «Стахановец», который предназначен для выявления местоположения удаленных сотрудников. Программа отслеживает реальное местонахождение сотрудника по IP-адресу.

Создание подобного программного обеспечения связано с необходимостью обеспечения безопасности производственных и коммерческих тайн. Работники, выполняющие свои функции удаленно, могут случайно или умышленно нарушить границы доступа к информации, предназначенной только для определенных лиц или организаций.

В свете повышенных требований к информационной безопасности, особенно в стратегических отраслях, возможность определения местоположения дистанционных сотрудников становится все более важной.

Сервис «Стахановец» позволяет определять местонахождение удаленных сотрудников в течение рабочего дня и выявлять их действия, которые могут нарушать рабочий регламент. Отслеживание производится по внутреннему и внешнему IP, GPS, Wi-Fi, при этом осуществляется обход VPN.