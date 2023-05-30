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Согласно сообщению издания Business Insider, в Объединенных Арабских Эмиратах впервые была испытана технология искусственного дождя. При помощи дронов в пустыне в пятидесятиградусную жару были проведены испытания. Данный метод также называется «посевом облаков».

Согласно информации издания, данный метод подразумевает под собой использование специальных беспилотников с целью вызова дождя. Дроны поражают облака электрическим током за счет чего происходит их столкновения. Результат этого – выпадение осадков в виде дождя. Отмечается, что в пустынях ОАЭ данный метод будет применяться с целью борьбы с чрезмерно высокой температурой воздуха.

Директор одной из строительных компаний ОАЭ Пол Данн выдвинул предложение по поводу строительства так называемых «городов-губок». Это поможет одновременно бороться с засухой и потопами. Данная концепция включает в себя строительство дорог, парковок и тротуаров из экологичных пористых материалов. Скапливающаяся дождевая вода будет попадать в подземные водохранилища, а затем будет фильтроваться и повторно использоваться.

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