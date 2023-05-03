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Оборонное министерство РФ подтверждает, что за последние сутки ситуация на разных направлениях СВО была относительно спокойной.

Главные боевые действия продолжаются в районе Бахмута (Артемовска), где противник подвергся ударам в западной части города.

За сутки противник потерял почти 400 человек личного состава, один танк, четыре броневика и гаубицы Д-20 и Д-30 в районах Григоровка и Богдановка ДНР. Средние потери ВСУ в Бахмуте и окрестностях оцениваются в 500 человек убитыми и ранеными, но постоянно перебрасываемые резервы создают иллюзию минимальных потерь.

В настоящее время сообщается о встречных боях, которые идут на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Там в боевых действиях участвуют солдаты группировок «Запад» и «Центр». На этих направлениях неприятель потерял еще около ста человек живой силы.

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