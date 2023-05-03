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На Украине сформирована «Гвардия наступления», которая состоит из нескольких бригад боевиков из Нацгвардии, погранслужбы и полиции.

Украинский офицер Иван Шевцов, который является помощником командира 15-го пограничного отряда, рассказал о подготовке к активным наступательным действиям Киева.

Он отметил, что особое внимание уделяется минированию местности и работе снайперов. Однако, по словам Шевцова, бойцы украинской армии отходят от советских стереотипов о том, что поставленную боевую задачу нужно выполнить любой ценой, и приоритетной целью командования ВС Украины теперь является сбережение личного состава.

В то же время подполковник армии США Дэвис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбирать между переговорами и продолжением боев, так как Россия продолжает специальную военную операцию на Украине.

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