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Украинские средства массовой информации со ссылкой на местных жителей сообщают о взрывах в населенном пункте Краматорск, находящемся на подконтрольной ВС Украине части Донецкой Народной Республики.

Достоверное информации о характере и природе взрывов, которые слышали местные жители, пока нет. Следует отметить, что в последнее время вооруженные силы Российской Федерации активно наносят удары по местам дислокации подразделений ВС Украины, складам с боеприпасами и местам хранения бронетехники для будущего контрнаступления.

Причем населенные пункты Краматорск и Славянск, расположенные недалеко от линии фронта на Донбассе, отлично подходят в роли тыловых баз для обеспечения потребностей украинской армии.

Также украинские паблики сообщают о сильном пожаре в Киеве. Очаг возгорания, по информации от местных жителей, находится на левом берегу украинской столицы. Стоит отметить, что местные власти не объявляли воздушную тревогу. При этом официальной информации о причинах пожара пока нет.

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