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Украинские бойцы из 93-й бригады, находящейся в Артемовске (украинское название Бахмут), начали активно складывать оружие и сдаваться в плен. Такую информацию сообщает издание RG.RU со ссылкой на военного корреспондента Тимофея Ермакова.

По словам военкора, известно, что сдавшиеся в плен украинцы были мобилизованы по принуждению. В плен они решили сдаться на добровольной основе с целью сохранения собственных жизней.

Ранее сообщалось о больших потерях в 93-й бригаде вооруженных сил Украины. Также в Артемовске был ликвидирован командир роты 93-й бригады Александр Немашкало с позывным «Севен». Отмечается, что он погиб 24 апреля. Ему было около 30 лет.

В Артемовске продолжаются ожесточенные сражения. Украинская сторона всеми возможными способами старается удержать город, несмотря на колоссальные потери личного состава и техники. На данный момент украинские боевики держат свои укрепрайоны на окраинах города, а бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают планомерно выбивать их.

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