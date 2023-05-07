Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская штурмовая авиация нанесла массированный удар по позициям своих минометных расчетов в окрестностях населенного пункта Авдеевка. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал боец подразделения специального назначения южной группировки войск с позывным «Дачник».

По его словам, утром 7 мая бойцы его подразделения услышали гул приближающихся вертолетов. Разведчики заметили украинские вертолеты, которые не долетев до позиций российских сил 4 километра, отстреляли полный боекомплект по позициям своих минометчиков под Авдеевкой. Урон был нанесен существенный, поскольку украинские минометчики не ожидали удар в спину.

При этом уже через полтора часа позиции украинских минометчиков были накрыты ударом российской авиации. Таким образом, одна и таже позиция минометчиков ВС Украины был атакована в течении нескольких часов дважды.

Напомним, что Авдеевское направлении остается одним из самых горячих участков фронта на Донбассе, откуда украинские боевики ведут постоянные обстрелы кварталов мирных жителей Донецка.

Вам может понравиться

Польша попросила у Америки помощи в расследовании инцидента с найденной в лесу ракетой

Польша обратилась к Вашингтону с запросом о помощи в расследовании инцидента с ракетой, которая была обнаружена рядом с городом Быдгощ. Об этом сообщает РИА Новости. Польская сторона сотрудничает с американскими

Морпехи ТОФ ВС России обратили в бегство контратакующих бойцов ВС Украины под Угледаром

Командование ВС Украины в последнее время постоянно пытается прощупать оборону российских сил по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Очередная попытка контратаки со стороны подразделений украинской

The Economist: мировая экономика находится под угрозой из-за колоссального государственного долга США

Размер государственного долга в США в очередной раз побил новый рекорд, что может стать причиной дефолта или резкого снижения бюджетных расходов. Причем оба варианта развития ситуации несут прямую угрозу безопасности