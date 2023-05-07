Украинская штурмовая авиация нанесла массированный удар по позициям своих минометных расчетов в окрестностях населенного пункта Авдеевка. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал боец подразделения специального назначения южной группировки войск с позывным «Дачник».

По его словам, утром 7 мая бойцы его подразделения услышали гул приближающихся вертолетов. Разведчики заметили украинские вертолеты, которые не долетев до позиций российских сил 4 километра, отстреляли полный боекомплект по позициям своих минометчиков под Авдеевкой. Урон был нанесен существенный, поскольку украинские минометчики не ожидали удар в спину.

При этом уже через полтора часа позиции украинских минометчиков были накрыты ударом российской авиации. Таким образом, одна и таже позиция минометчиков ВС Украины был атакована в течении нескольких часов дважды.

Напомним, что Авдеевское направлении остается одним из самых горячих участков фронта на Донбассе, откуда украинские боевики ведут постоянные обстрелы кварталов мирных жителей Донецка.