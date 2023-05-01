Украинский националистический батальон «Азов» (запрещенная на территории России экстремистская организация, признанная террористической) активно тренируется использовать ударные дроны Punisher, произведенные на Украине.

Ударный комплекс Punisher включает в себя непосредственно дрон и наземную станцию управления. Данный беспилотный комплекс рассчитан на поражение живой силы и техники противника. Punisher был разработан и произведен украинской компанией UA Dynamics. Отмечается, что уже в ближайшие дни украинские бойцы получат в свое распоряжение 5 первых комплексов Punisher.

Кроме того «азовцы» также подготавливаются к применению разведывательных авиационных комплексов «Фурия». Данный комплекс был взят на вооружение украинской армии еще в 2020 году. Он является первым украинским беспилотным комплексом, разработанным частной компанией. «Фурия» состоит из трех БПЛА, оснащенных как дневным, так и ночным модулем полезной нагрузки.