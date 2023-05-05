Издание «Хайтек+» сообщило, что многие исследователи в области искусственного интеллекта, включая ученых из Стэнфордского университета, пришли к выводу о том, что некоторые необычные возможности искусственного интеллекта (ИИ), которые казались невероятными, на самом деле могут быть иллюзорными.

Статья, опубликованная в журнале arXiv, показала, что при определенной задаче и использовании определенных моделей, исследователи могут выбирать метрики, которые могут подтвердить несуществующие способности ИИ.

Ученые также отметили, что при использовании нелинейных методов измерений появляются неожиданные изменения, которые могут маскироваться под новые возможности ИИ, в то время как реальная производительность модели улучшается более плавно.