Обнародованное обвинение Twitter в адрес Microsoft по поводу нарушения соглашения об использовании данных социальной сети возникло после того, как Илон Маск высказал свою критику в отношении чат-бота ChatGPT, созданного компанией OpenAI. Маск охарактеризовал OpenAI как «коммерческую организацию с закрытым исходным кодом», утверждая, что они тесно сотрудничают с Microsoft.

Адвокат Илона Маска выступил с обвинениями в незаконном применении данных Twitter со стороны Microsoft, включая передачу информации правительственным агентствам США без соответствующего разрешения. Согласно Маску, Microsoft систематически нарушала множество положений соглашения с разработчиками Twitter в продолжение длительного времени. В письме, которое было направлено генеральному директору Microsoft Сатье Наделле, представитель Маска по имени Алекс Спиро требует проведения аудита использования контента Twitter компанией Microsoft.

Ранее Twitter ввел ограничения на использование своего интерфейса API абсолютно для разработчиков. Но несмотря на это, приложения Microsoft обратились к API Twitter свыше 780 млн раз и извлекли более 26 млрд твитов за прошедший 2022 год.