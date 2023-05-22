ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обнародованное обвинение Twitter в адрес Microsoft по поводу нарушения соглашения об использовании данных социальной сети возникло после того, как Илон Маск высказал свою критику в отношении чат-бота ChatGPT, созданного компанией OpenAI. Маск охарактеризовал OpenAI как «коммерческую организацию с закрытым исходным кодом», утверждая, что они тесно сотрудничают с Microsoft.

Адвокат Илона Маска выступил с обвинениями в незаконном применении данных Twitter со стороны Microsoft, включая передачу информации правительственным агентствам США без соответствующего разрешения. Согласно Маску, Microsoft систематически нарушала множество положений соглашения с разработчиками Twitter в продолжение длительного времени. В письме, которое было направлено генеральному директору Microsoft Сатье Наделле, представитель Маска по имени Алекс Спиро требует проведения аудита использования контента Twitter компанией Microsoft.

Ранее Twitter ввел ограничения на использование своего интерфейса API абсолютно для разработчиков. Но несмотря на это, приложения Microsoft обратились к API Twitter свыше 780 млн раз и извлекли более 26 млрд твитов за прошедший 2022 год.

Вам может понравиться

Поисковик Neeva завершает свою работу

Стартап Neeva, перспективная бесплатная поисковая система, которая была потенциальным конкурентом Google Поиска, объявил о своем завершении. Информацию об этом сообщает портал The Information. По сведениям, команда стартапа планирует сменить направление

В России разрабатывают альтернативные ChatGPT нейросети ИИ

Важность наличия собственных генеративных нейросетей в России объяснило агентство РИА Новости после того, как две отечественные компании анонсировали свои версии русскоязычного чат-бота ChatGPT. Однако появление нового решения уже на подходе.

“Звезда”: в России разработали устройство, которое может обманывать вражеские системы ПВО

Российские беспилотники в ближайшем будущем будут представлять ещё большую опасность для реальных и вероятных противников. Всё благодаря особому устройству. Об этом рассказал специалист по тематике беспилотных летательных аппаратов Егор Щербаков