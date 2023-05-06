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Размер государственного долга в США в очередной раз побил новый рекорд, что может стать причиной дефолта или резкого снижения бюджетных расходов. Причем оба варианта развития ситуации несут прямую угрозу безопасности мировой экономики, а руководство страны не спешит разбираться с данной проблемой. Об этом в своем материале сообщает издание The Economist.

Автор материала отмечает, что в случае дефолта в США, в мире будет подорвано доверие к главной резервной валюте – американскому доллару. При этом в случае существенного снижения государственных расходов в бюджетной сфере приведет к глубокой рецессии в Соединенных Штатах.

Введение потолка государственного долга, по мнению автора статьи, является исключительно политическим решением, напрочь лишенное экономического смысла. Однако обсуждение данного вопроса американскими чиновниками не приводит к значимым результатам.

Экономические эксперты отмечают, что главной угрозой для мировой экономики является отсутствие у руководства Вашингтона что-либо менять в финансовой политике США. Отсутствие реформ и отказ от практики повышения налогов приводит к накоплению проблем, а не их решению, резюмировали аналитики.

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