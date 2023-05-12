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На территории России появились в продаже терминалы для доступа к спутниковому интернету Starlink. Минимальная стоимость комплекта для доступа к спутниковому интернету Starlink составляет 659 тысяч рублей.

Стоит отметить, что официально спутниковая сеть Starlink не является доступной для жителей территории РФ. Также ее нет в доступе в таких странах, как Белоруссия, Афганистан, Сирия, Венесуэла, Иран, Куба, Китай и Северная Корея. Однако с февраля 2023 года подключаться к Starlink появилась возможность из любой точки земного шара, в том числе и из тех стран, в которых официально компания не представлена.

Использование спутникового интернета Starlink а также сети OneWeb в России является незаконным, поэтому можно получить серьезный штраф. Отмечается, что в РФ с 2019 года все иностранные спутниковые операторы обязаны пропускать свой трафик через российскую наземную станцию. Для официального функционирования на территории РФ компания Starlink должна получить специальное разрешение в Государственной комиссии по радиочастотам и взаимодействие с госорганами.

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