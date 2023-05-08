Украинские масс-медиа сообщают, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский снова побывал в районах проведения боевых действий для обсуждения дальнейших решений по обороне Артемовска (украинское название Бахмут).

В своем интервью украинским журналистам Сырский рассказал, что с командирами были обсуждены задачи с целью дальнейшего сопротивления российским силам. «На месте были приняты необходимые оперативные решения», – заявил украинский генерал. Что касается ситуации на восточном фронте, то Сырский охарактеризовал ее как очень напряженную, но все равно контролируемую.

7 мая российские штурмовые отряды смогли занять два квартала Бахмута на западе и северо-западе. Бойцы группы «Вагнера» начали штурмовать один из последних серьезных укрепрайонов ВСУ. Ожесточенные сражения за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев. Согласно словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, контроль Артемовска позволит ВС России вести наступление вглубь украинской территории.