ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские масс-медиа сообщают, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский снова побывал в районах проведения боевых действий для обсуждения дальнейших решений по обороне Артемовска (украинское название Бахмут).

В своем интервью украинским журналистам Сырский рассказал, что с командирами были обсуждены задачи с целью дальнейшего сопротивления российским силам. «На месте были приняты необходимые оперативные решения», – заявил украинский генерал. Что касается ситуации на восточном фронте, то Сырский охарактеризовал ее как очень напряженную, но все равно контролируемую.

7 мая российские штурмовые отряды смогли занять два квартала Бахмута на западе и северо-западе. Бойцы группы «Вагнера» начали штурмовать один из последних серьезных укрепрайонов ВСУ. Ожесточенные сражения за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев. Согласно словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, контроль Артемовска позволит ВС России вести наступление вглубь украинской территории.

Вам может понравиться

В окрестностях Авдеевки и Константиновки ВС России уничтожили два склада с боеприпасами ВС Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации 300 военнослужащих украинской армии и наемников из других стран на Донецком направлении подразделениями ВС России. Такую информацию передает RT. Как

Ван ден Энде: Американские элиты боятся Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Успехи российской ЧВК «Вагнер» и рост влияния ее основателя Евгения Пригожина в России серьезно напугали элиты в Соединенных Штатах. Запад вводит все новые санкции и ищет другие методы противодействия, поскольку

В Сети показали кадры уличных патрулей ВСУ в Артемовске

Подразделения вооруженных сил Украины продолжают удерживать под своим контролем район многоэтажной застройки, расположенный на западных окраинах Артемовска (украинское название Бахмут). В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры,