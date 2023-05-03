Пресс-служба администрации президента России сообщила, что Владимир Путин не пострадал в результате попыток украинских беспилотников атаковать Кремль. В момент атаки на резиденцию, президент пребывал в Огарево. Напомним, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ.

В сообщении пресс-службы сказано, что президент России в результате террористического акта не пострадал. График работы главы государства продолжен в обычном режиме, без каких-либо изменений.

Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата были нацелены на здание Кремля. Предпринятые спецслужбами и военными действия с помощью средств радиолокационной борьбы вывели вражеские дроны из строя. В результате террористической атаки пострадавших нет.

В Сети опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором предположительно запечатлен момент атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль.