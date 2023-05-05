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В окрестностях переезда на Заставе, являющегося одним из промышленных центров Одессы, было замечено порядка одной роты немецких танков «Леопард» ВС Украины. Обозреватель издания «Свободная Пресса» проанализировал сообщения украинских СМИ по данному вопросу.

Украинские эксперты отмечают, что контрнаступление ВС Украины может начаться сразу на нескольких направлениях, чтобы скрыть сосредоточение основных сил и запутать военное командование ВС России. В качестве одного из вариантов киевский режим рассматривает возможность нанести удар по Приднестровью.

В таком случае России придется пробивать сухопутный коридор до Приднестровья, а в этот момент ВС Украины могут нанести главный удар на Запорожском направлении. Также рассматривается вариант с провокацией на границе между Украиной и Приднестровьем, чтобы в последующем обвинить в ней Россию. Именно для этих целей украинское военное командование и сосредотачивает свои силы в Одесской области в непосредственной близости от границы с Приднестровьем.

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