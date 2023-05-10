Канал Телеграм SHOT проинформировал, что 9 мая в Калуге были сбиты два неопознанных объекта в небе системами противовоздушной обороны.

Сообщается, что происшествие произошло около 10:30 вблизи деревни Мехово Калужской области. Минобороны России не комментировало эту информацию. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 10 мая утром системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в деревне Толмачево, который нанес ущерб фасаду одного из домов и повредил газовую трубу.

Также 7 мая в Курской области был найден беспилотник с проукраинским лозунгом, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников, которые были обезврежены.