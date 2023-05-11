Московский автомобильный завод «Москвич» в сотрудничестве с банками-партнерами с 15 мая запускает специальные финансовые программы. Благодаря льготному автокредитованию будущие автовладельцы смогут приобрести автомобили «Москвич» на очень выгодных условиях.

Начиная с середины мая новые финансовые предложения от банков-партнеров будут доступны для оформления в официальных дилерских центрах «Москвича». Первым банком, принимающим участие в программе льготного автокредитования, стал ПАО «Совкомбанк». О других финансовых учреждениях, которые начнут предоставлять автомобильные кредиты на льготных условиях, будет объявлено позже.

По словам генерального директора Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрия Пронина, приоритетной задачей работы официальных дилерских центров является обеспечение клиентов высочайшим уровнем сервиса и обслуживания. Поэтому создание приятных финансовых условия для приобретения нового автомобиля также является одной из приоритетных задач для руководства завода. Поэтому с 15 мая в дилерских центрах начнут работать специальные условия автокредитования со сниженными кредитными ставками и ежемесячными платежами.