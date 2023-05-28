Портал “Русская весна” рассказал об очередной попытке “контрнаступления” ВСУ под Артемовском. Боевики накапливают силы в лесополосе между Миньковкой и Зализнянским на Соледарском направлении, чтобы вновь пойти в атаку на флангах.

Однако пока попытки Киева проваливаются. Их позиции в лесополосе, где ВСУ сконцентрировали технику и личный состав, были обнаружены российскими бойцами. Тут же военнослужащие отряда “Невский” открыли прицельный огонь из реактивных систем залпового огня “Град”, что позволило разгромить не ожидавшего атаки противника.

Напомним, что 20 мая Артемовск был освобожден, о чем сообщил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Также эту информацию подтвердило Минобороны России. Бои за город продлились 224 дня.