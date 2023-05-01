Российские ВС перестали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины и переключились на логистические маршруты и центры. Сейчас они предпринимают меры, чтобы сорвать готовящееся контрнаступление ВСУ, заявила Наталья Гуменюк, представляющая оперативное командование ВСУ «Юг».

По ее словам, удар по Павлограду наносился именно с расчетом уничтожить крупный транспортный узел. Через него на линию соприкосновения, а также в районы, в которых готовится контрнаступление, осуществляется беспрерывное движение эшелонов с техникой, вооружением, личным составом, боеприпасами и топливом.

Гуменюк заявила, что подобные объекты хорошо охраняются. Впрочем, результаты ночного удара по Днепропетровской и другим областям продемонстрировали обратное.

Напомним, что ранее издание «Московский комсомолец» назвало ночную атаку лишь началом «ударной декады» ВС РФ.