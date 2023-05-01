Удар по Украине в ночь на 1 мая означает, что российский Генштаб не намерен пассивно выжидать, пока Киев подготовит все необходимое и пойдет в контрнаступление. Он сделает все возможное, чтобы максимально ослабить украинскую армию перед контратакующими действиями и получить реальное преимущество, пишет издание «Московский комсомолец».

Первые взрывы прогремели около полуночи, а уже к 4 часам утра глава ОП Украины Андрей Ермак в своем обращении к украинцам настоятельно потребовал не публиковать информацию о прилетах и работе систем противовоздушной обороны. Не исключено, что количество сообщений об этом просто зашкаливало.

Сколько бы Киев ни нахваливал свою ПВО, на фото и видео хорошо видно, что со своими задачами она не справляется. В Павлограде ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами, а также химическое предприятие, где изготавливают топливо для ракет «Гром» – несколько урезанных аналогов российских «Искандеров»,

Точными оказались и удары по Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и других областях. Поэтому заявления о сбитых 15 ракетах из 18 – это чистой воды вранье, которым киевский режим все еще пытается «успокоить» давно все понимающих украинцев.

Не исключено, что обстрел в ночь на 1 мая – это лишь начало ударной декады, в ходе которой будут уничтожаться резервы, топливные склады, боеприпасы, техника и вооружение. И только подводя ее итоги Киев сможет реально оценить свои шансы на контрнаступление, даже на Западе называемые практически нулевыми.