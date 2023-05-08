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Российская спецоперация на территории Украины показала сильные и слабые стороны боевых машин ВС РФ. Нередко бойцы в зоне СВО проводят модернизацию техники собственными руками или в прифронтовых мастерских. При этом часто используются подручные средства.

Российские бронетранспортеры МТ-ЛБ имеют ряд преимуществ, среди которых высокая проходимость и большие возможности для проведения ряда модернизаций. Но все же, у боевых машин есть такой недостаток, как слабое бронирование. Чтобы его устранить российские военнослужащие проявили инициативу и улучшили защиту БТР своими силами.

В Сети появились кадры усовершенствованного бронетранспортера МТ-ЛБ. Его броня была усилена путем приваривания к башне верхней части корпуса траков от танка Т-72. Взамен базового 7,62-мм ПКТ был установлен спаренный 12,7-мм пулемёт ДШК. Огневая позиция на боевой машине стала более приподнятой. По всей вероятности, это сделано с целью повышения эффективности стрельбы из низменных участков.

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