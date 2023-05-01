Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, российской артиллерией были нанесены удары по позициям противника в Донецкой Народной Республике на Авдеевском, Марьинском и Александро-Калиновском направлениях.

По словам Астафьева, артиллеристы 2-го армейского корпуса осуществили огневую атаку по трем позициям ВСУ на Александро-Калиновском направлении. Также был нанесен удар по позициям минометных расчетов украинских боевиков в районе Дзержинска, Новгородского, Клебан-Быка, Поповки. Общие потери личного состава артиллерийских расчетов составляют около 60 человек.

Также он упомянул, что на Марьинском участке фронта российской артиллерией было разгромлено два укрепрайона ВСУ неподалеку от Красногоровки и Галициновки. На данном направлении потери со стороны противника составляют около 20 человек личного состава и три автомобиля, на которых перевозились боеприпасы и материальные средства.