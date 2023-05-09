Российские Вооруженные силы начали применять боевые комплексы «Искандер» с целью нанесения ракетных ударов по позициям украинских ВС.

Сообщается, что 8 мая были нанесены удары по украинским целям в районе Харькова, где российские бойцы обнаружили скопление живой силы неприятеля, направленной на позиции российских сил. Отмечается, что в небо были подняты девять ракетоносителей Ту-95 и Ту-22.

Ранее официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков проинформировал о том, что Воздушно-десантные войска сковали украинские подразделения на флангах западных районов Артемовска. Кроме этого, на донецком направлении за минувшие сутки было ликвидировано более 380 киевских боевиков и западных наемников.